Behandlingen af somaliske flygtninge har mødt hård kritik: Men flere rejser frivilligt hjem

Mens myndighedernes inddragelse af opholdstilladelser fra somaliske flygtninge bliver debatteret, tager et stigende antal somaliere imod hjælp til at vende frivilligt hjem. Det viser en opgørelse over såkaldte repatrieringer fra Dansk Flygtningehjælp.

Pr. 30. november var 42 somaliere repatrieret i år, 36 flygtninge og 6 indvandrere. Det er det højeste antal siden 2003, som Dansk Flygtningehjælps statistik går til, og kun tyrkere og colombianere overgår somalierne i statistikken.

At man gør det så ubehagligt at være i Danmark, at folk hellere vil tilbage til Somalia, siger intet om situationen i Somalia. Det skaber en falsk virkelighed. Peter Albrecht, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier

I 2016 repatrierede 21 somaliere. Stigningen følger, efter at Udlændingestyrelsen i efteråret 2016 indledte genbehandlingen af i alt 800 somaliske flygtninges opholdsgrundlag i Danmark, fordi myndighederne vurderer, at den sikkerhedsmæssige situation i landet har forbedret sig. Styrelsen har indtil nu inddraget 310 opholdstilladelser og oplyser, at nogle af de 42 somaliske repatrieringer i år udspringer fra inddragelsesprojektet, men ikke dem alle. Styrelsen kan ikke sætte et eksakt tal på.

Udlændingeminister Inger Støjberg (V) glæder sig.

»Det er enormt positivt, at flere ønsker at vende tilbage til Somalia. Forklaringen ligger selvfølgelig i, at forholdene i Somalia er blevet bedre. Det er også derfor, vi er begyndt at inddrage opholdstilladelser,« siger hun.

I Dansk Flygtningehjælp, som rådgiver flygtningene, oplyser asylchef Eva Singer, at enkelte store familier, som har taget imod repatrieringsstøtte, vejer tungt i statistikken.

»Man kan ikke af disse tal tolke, at det er mere sikkert at vende tilbage til Somalia. De kan også være udtryk for, at der har bredt sig en stor uro blandt somaliere i Danmark for, hvad fremtiden bringer,« siger hun og mener, at de, der mister opholdstilladelsen, reelt kan se sig tvunget til at repatriere.

Repatriering Topfem i 2017: Tyrkiet: 58 Colombia: 46 Somalia: 42 Bosnien-Hercegovina: 31 Rusland: 26 Somaliske repatrieringer siden 2003: Pr. 30. november 2017: 42 (Flygtninge: 36 / indvandrere: 6) 2016: 21 (14 / 7) 2015: 14 (14 / 0) 2014: 13 (11 / 2) 2013: 23 (20 / 3) 2012: 13 (8 / 5) 2011: 8 (6 / 2) 2010: 8 (8 / 0) 2009: 1 (0 / 1) 2008: 3 (3 / 0) 2007: 11 (11 / 0) 2006: 16 (15 / 1) 2005: * 2004: 10 (10 / 0) 2003: 17 (17 / 0) *Statistik fremgår ikke på Dansk Flygtningehjælps hjemmeside Kilde: Dansk Flygtningehjælp

Dansk Flygtningehjælp mener fortsat, at det »er for tidligt og farligt at udsende folk med tvang til det sydlige og centrale Somalia«, understreger Eva Singer. FN’s flygtningehøjkommissariat advarer stater imod sådanne hjemsendelser, og Udlændingestyrelsens tolkning af to såkaldte fact finding-rapporter, som bliver inddraget i afgørelser om somaliske flygtninges opholdstilladelse, har mødt kritik.

Inger Støjberg har fuld tillid til Udlændingestyrelsen, som »gennemgår sagerne meget, meget grundigt«.

»En falsk virkelighed«

Muligheden for repatriering bliver der redegjort for i styrelsens afgørelser til de somaliske flygtninge, der mister opholdstilladelsen. Den økonomiske støtte dækker bl.a. udgifter til hjemrejse, transport af personlige ejendele, sygesikring og medbragt lægeordineret medicin. I et anonymiseret eksempel på en sådan aftale, som Dansk Flygtningehjælp har offentliggjort, modtog en person 125.262 kr. i støtte fra Esbjerg Kommune og 38.202 kr. i støtte pr. barn.

Adgangen til repatriering bliver med finansloven gjort lettere, og fokus på at hjemsende flygtninge skærpes.

Peter Albrecht, som er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier og bl.a. har rejst i Somalia for FN, afviser, at repatrieringer indikerer en bedre sikkerhed:

»I de seneste år har man talt om, hvor gerne man vil af med somalierne. At man gør det så ubehageligt at være i Danmark, at folk hellere vil tilbage, siger intet om situationen i Somalia. Det skaber en falsk virkelighed.«

Inger Støjberg, Peter Albrecht afviser, at de her tal kan ses som et udtryk for, at det er blevet mere sikkert at vende tilbage til Somalia. Hvad tænker du om det?

»Når man inddrager opholdstilladelser, sker det på baggrund af omfattende sagsbehandling og baggrundsoplysninger. Man har fundet, at det er muligt for en række somaliere at rejse hjem, fordi de ganske enkelt ikke længere er truet i Somalia, og det må nødvendigvis være sådan, at man skal vende tilbage til sit hjemland, så snart man kan. Det er de stærkeste, der kommer her, derfor er det også vigtigt, at de selvfølgelig kommer tilbage og genopbygger det land, de forlod,« svarer hun.

»Jeg har det rigtig godt med, at vi inddrager opholdstilladelser fra somaliere, og jeg har det også rigtig godt med, at en del af dem repatrierer frivilligt og får en pose penge med til at komme i gang i Somalia.«

Kan udviklingen ikke også være et udtryk for, at somalierne måske ligefrem kan føle sig presset til at repatriere?

»Nej. Man skal jo kun have beskyttelse, så længe man er forfulgt i det land, man er kommet fra. Repatriering er en god mulighed for at starte en ny tilværelse i sit hjemland, og for mig er der ingen tvivl om, at det er en god løsning for ikke mindst de udlændinge, som er dårligt integreret i Danmark og har svært ved f.eks. at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Og ser man statistisk på det, er der mange somaliere, som har haft meget svært ved at falde til i Danmark,« svarer Inger Støjberg.

Pr. 15. december havde 235 somaliske flygtninge klaget til Flygtningenævnet over, at Udlændingestyrelsen havde inddraget deres opholdstilladelse. Af de 20 sager, som er afgjort, er styrelsens afgørelse blevet stadfæstet i de 15.