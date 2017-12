Nykristne asylsøgere vækker skepsis hos Naser Khader

Mange ville hellere redde deres dyr end et fremmed menneske i nød. Jeg håber ikke, at samme standard gør sig gældende hos Dansk Folkeparti.

Det er mig en vedvarende lise at vide, at så længe man følger sin samvittighed, kan det ikke gå helt galt.

Forbundskansler Sebastian Kurz vil bruge militæret til at skabe »sikre zoner«.

Den amerikanske flåde frygter, at Rusland vil aflytte Nato fra ubådene.

Dansk Folkepartis Kim Christiansen har ingen overenskomst med de ansatte på sin restaurant. Det får nu 3F til at reagere.

Katrine Plougmann Hecht-Hansen er blot én i en lang statistik, der viser, at 4,5 pct. af alle skader på ryttere har været hjernerystelse.

Meldingen kommer efter, at Guatemala har meldt, at det ligesom USA vil flytte sin ambassade.

Foreningen far om ny fordeling af børnecheck:

Kirkeminister Mette Bock (LA) siger til Jyllands-Posten, at hun ikke ser nogen grund til at blande sig i problematikken.

- Når det er sagt, så er Danmark et kristent land, og vi tager også imod dem, der ikke har kunnet udøve deres kristne tro i deres hjemland, siger han.

- Jeg ser gerne, at vi får afdækket, om der er nogen, der på et falsk grundlag søger asyl med henvisning til kristendommen.

Venstres kirkeordfører, Carl Holst, mener, at det stigende antal sager om konvertitter bør undersøges nærmere.

Hvis asylansøgeren ved det første møde med myndighederne har givet udtryk for, at han eller hun er kristen, så kan det ifølge den konservative ordfører berettige asyl.

- Jeg har selv tolket for asylansøgere i 1990'erne og ved, at de få timer efter ankomsten skal igennem en længere afhøring hos politi og udlændingemyndigheder om, hvorfor de er flygtet.

Han mener, at udlændingemyndighederne bør lægge vægt på, hvad den enkelte asylansøger forklarede, da han eller hun ankom til Danmark.

Nogle af dem kommer fra Udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland. Her er 28 udlændinge alene i år blevet døbt i den lokale kirke.

Flygtningenævnet har i år haft 169 sager, hvor ansøgerne som asylmotiv har angivet at være konverteret fra islam til kristendommen.

- Men der, hvor jeg bliver skeptisk, er, når folk pludselig konverterer, efter at de har fået afslag på asyl, siger Naser Khader.

- Jeg vil ikke udelukke, at nogle kommer i kontakt med kirken og bliver overbevist om, at kristendommen er den sande vej.

Der er grund til at være skeptisk, når asylansøgere ønsker asyl i Danmark med henvisning til, at de er konverteret til kristendommen.

- Men der, hvor jeg bliver skeptisk, er, når folk pludselig konverterer, efter at de har fået afslag på asyl, siger Naser Khader. Foto: Jens Dresling

Var det en smal 'jet' eller en bredere udstrømning af materiale, som udsendte røntgenstråler og radiobølger efter sammenstødet mellem to neutronstjerner?

