Kristian Jensen: Vi skal blive bedre til at hjemsende flygtninge

Flere hundrede flygtninge fra Somalia har det seneste år fået inddraget deres opholdstilladelse i Danmark og skal derfor rejse tilbage til hjemlandet.

Helt præcist har ca. 225 personer med asyltilladelser og ca. 120 med familiesammenføringstilladelser fået inddraget deres opholdstilladelse som følge af et særligt pilotprojekt, hvor Udlændingestyrelsen har gennemtrawlet næsten et tusind sager.

Med henvisning til ”forbedringer af de generelle forhold i Somalia” har andre 260 somaliere med enten asyltilladelse eller familiesammenføringstilladelse fået afslag på at få forlænget deres ophold i Danmark.

Hjemsendelse af somaliere Udlændingestyrelsen har undersøgt, om et større antal opholdstilladelser givet til somaliske flygtninge med beskyttelsesstatus i Danmark skal inddrages eller nægtes forlænget. Opholdstilladelserne er givet til flygtninge, samt personer der er blevet familiesammenført til Danmark. Ifølge udlændingelovens kan en tidsbegrænset opholdstilladelse inddrages, når grundlaget for ansøgningen ikke længere er til stede, og forholdene, der har begrundet opholdstilladelsen, har ændret sig på en sådan måde, at udlændingen ikke længere risikerer forfølgelse. For så vidt angår personer med beskyttelsesstatus indebærer det, at opholdstilladelsen kan inddrages, selvom de generelle forhold i hjemlandet fortsat er alvorlige og skrøbelige, så længe de forbedringer, der er sket, ikke er helt midlertidige. Ved en afgørelse om inddragelse af opholdstilladelse skal det samtidig vurderes, om inddragelsen må antages at virke særlig belastende. Her tages der bl.a. hensyn til udlændingens tilknytning til Danmark. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriet

De dugfriske tal har finansminister Kristian Jensen (V) med til dagens afsluttende behandling af finansloven i Folketinget. Forud for dens vedtagelse senere fredag har netop udlændingepolitik – og i særdeleshed spørgsmålet om hjemsendelse – forpurret regeringens planer om at lande en række storstilede politiske aftale inden jul.

”Det her pilotprojekt viser, at vi skal gå lidt skarpere ned i vurderingen af de midlertidige asyltilladelser,” siger Kristian Jensen og uddyber:

”Hvis ikke man går ind og undersøger sagerne til bunds, risikerer man, at den midlertidighed, der er i dag, rent faktisk bliver permanent. Og det er ikke meningen. Vi har midlertidige asyltilladelser, fordi det netop er meningen, at de skal op til vurdering fra periode til periode. Det er vigtigt at holde fast i.”

Spørgsmål om hjemsendelse af flygtninge har fyldt meget den seneste måned. Her har Dansk Folkeparti stillet krav om et ”paradigmeskifte” i udlændingepolitikken for at lægge stemmer til regeringens skattereform.

Fra DF-formand Kristian Thulesen Dahl har det lydt, at flygtninge med midlertidige opholdstilladelser i Danmark i dag reelt er umulige at sende hjem igen, også selvom forholdene i deres hjemlande forbedres. Blandt andet fordi de gennem integrationsprogrammer og arbejde opnår en så stor tilknytning til Danmark, at de får ret til at blive her permanent.

Ifølge Kristian Jensen ligger løsningen på den problemstilling i at gå grundigere til værks, når myndighederne vurderer folks ret til midlertidigt ophold.

”Vi skal være opmærksomme på, at de flygtninge, der er i Danmark, kun skal være her midlertidigt. Og når der bliver ordnede forhold i deres land, skal de tilbage igen. Det skal vi have fulgt op på fremadrettet, og hele tiden undersøge om der reelt er grundlag for at forlænge folks opholdstilladelse. For ellers er midlertidighed bare pseudo-midlertidighed,” siger finansministeren.

Spørgsmål: DF-formand Kristian Thulesen Dahl har sagt, at ”som det er i dag, bliver flygtninge med midlertidigt ophold her i landet til evig tid.” Har han ret?

”Dansk Folkeparti har en pointe i, at hvis ikke vi havde lavet den her særlige øvelse med somaliske flygtninge, så havde vi ikke revurderet 225 asyltilladelser og 120 familiesammenføringstilladelser, og så var vi nok bare kørt videre. Derfor er det et område, vi er nødt til at lægge nogle kræfter ind i,” siger Kristian Jensen.

Efter flere ugers armlægning mellem regeringen og Dansk Folkeparti valgte statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) tirsdag at udskyde forhandlingerne om skat og udlændinge. De skal genoptages efter nytår.

Men allerede i finansloven for 2018, der ventes vedtaget senere fredag, afsættes der 14,8 mio. kr. over de næste fire år, der skal styrke myndighedernes fokus på hjemsendelser.

”Jeg mener, at det er det, som skal til for at løfte opgaven, ”siger Kristian Jensen.

Spørgsmål: Mener du, at spørgsmålet om midlertidighed kan håndteres uden at ændre grundlæggende på dansk udlændingepolitik, som DF har krævet?

”Vi har afsat yderligere midler i finanslovsaftalen til at styrke kontrollen med om grundlaget for midlertidig ophold, asyl, er bortfaldet. Efter nytår vil vi drøfte videre med Dansk Folkeparti om yderligere ændringer af udlændingepolitikken,” siger Kristian Jensen.