Jakob Ellemann-Jensen fra Venstre sagde i fredags, at han ikke har nogen som helst planer om at vende tilbage til blå blok. Han er gået ind i midterprojektet med det lange lys på. Hvad siger Pape til det? Og tror han virkelig på, at der efter den afvisning er nogen som helst fremtid for blå blok?

Du finder ugens podcast ved at søge på ”Under gulvtæppet” hos Spotify, under ”Podcasts” på din iPhone eller der, hvor du normalt finder dine podcasts. Hvis du trykker ”følg” eller ”abonner”, så får du automatisk det nye afsnit hver torsdag morgen.