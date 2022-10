Valgkampens første partilederdebat er overstået. Hele to timer og tyve minutter diskuterede de 14 partiledere politik. Nogen med mere succes end andre.

I en ny podcast under valgkampen analyserer Jyllands-Postens eksperter hver partilederdebat og de store dueller. Her forsøger chefredaktør Marchen Neel Gjertsen og politisk analytiker Niels Th. Dahl hver gang at besvare 1.000 kr.-spørgsmålet: hvem vinder valget?