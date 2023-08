Er plug-in-hybriden død?

For tre år siden boomede salget af de opladelige hybridbiler. I dag kræver det en særlig kampagne for at få danskerne til at købe de engang så populære plug-in-hybrider. Hør historien i Bilradio.

I ugens podcast sætter vi også fokus på Lamborghini, der varsler, at man er på vej med en rendyrket elbil. En anden elbilproducent har sat rekord på en bestemt racerbane mens danske Zenvo nu lancerer en ny ekstrem bil med næsten 2.000 hk.