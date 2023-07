Tidligere var valget af en ny bil en simpel affære. Tilbage i 1972 kunne man forvente at finde Volkswagen-forhandleren klar med den gamle boble, Volvo-sælgeren havde en 142 eller 144 til prøvekørsel, og den lokale Morris-forhandler stod klar med nøglerne til en Morris Marina for at overbevise kunderne om dens kvaliteter. Disse tre nu for længst udgåede modeller dominerede faktisk salget for 50 år siden. Dengang var Tesla ikke engang på tegnebrættet, og Elon Musk var stadig i ble. Men det handler også om nutiden.