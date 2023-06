Studie forudser fordobling i antal diabetestilfælde i 2050

Antallet af diabetestilfælde vil stige i alle verdens lande i de kommende 30 år, hvis der ikke bliver taget affære.

Det viser et nyt globalt studie.

Der er i øjeblikket 529 millioner mennesker i verden, der har diabetes, viser studiet, der er ført an af forskere fra Institute of Health Metrics and Evaluation fra University of Washington.