Tirsdag annoncerede den nyvalgte chef for det russiske rumagentur Roscosmos, Jurij Borisov, at Rusland vil forlade Den Internationale Rumstation (ISS) i 2024. Begrundelsen lød på, at ISS er gammel og slidt, og at man i stedet vil satse på en russisk rumstation.

»Vi vil selvfølgelig opfylde alle vores forpligtelser over for