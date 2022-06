Kinesisk forbud mod bitcoin-minedrift øgede drivhusgasudledningen globalt

I Kasakhstan er der deslige set en stigning i bitcoin-minedrift.

Her noterer forskerne det potentielle skift fra kulkraftværkerne i Kina til de langt mere forurenende kulkraftværker i Kasakhstan:

»Det skyldes blandt andet, at Kasakhstan hovedsageligt brænder stenkul, som har det højeste kulstofindhold af alle kultyper. Desuden gør landet brug af adskillige subkritiske kuldrevne kraftværker – den mindst effektive form for kuldrevet produktion.«

USA og Kasakhstan estimeres til at stå for henholdsvis 37,84 pct. og 13,22 pct. af verdens samlede bitcoin-minedrift per juni 2021.

Ingen bitcoin-minedrift i Danmark

Nedslaget i Kina giver dog ingen anledning til at frygte, at bitcoin-minedrift kommer til at have en indflydelse på klimaregnskabet i Danmark, mener Peter Sestoft, der er leder af IT-Universitetets institut for datalogi:

»Man skal være en komplet idiot, hvis man sætter et bitcoin-kryptominecenter op i Danmark, og så vidt jeg ved, er der heller ikke nogen. Det er vores elpriser simpelthen for høje til,« siger han.

Af den grund mener han ikke, at man bør kigge på en eventuel lovgivning mod kryptominedrift i Danmark, som det eksempelvis har været diskuteret i Sverige.

»Det er klart, at kryptominedrift også har en effekt på klimaet, men i Danmark har vi allerede CO 2 -afgifter til at regulere det. Det er svært at se, hvad yderligere lovgivning skulle hjælpe,« fortæller Peter Sestoft.

På EU-plan var et forslag tilbage i marts 2022, der i effekt ville have have bandlyst bitcoin-minedrift i EU-lande, til afstemning i EU-Parlamentets økonomi- og valutaudvalg. Et forslag, der dog blev stemt ned med et flertal på 30 mod 23.

Til gengæld vedtog udvalget et særskilt forslag om at tilføje den mest svinende kryptovaluta-minedrift til ”EU’s taksonomi for bæredygtig finansiering”. Det er et klassifikationssystem, der giver virksomheder, investorer og politiske beslutningstagere definitioner for, hvilke økonomiske aktiviteter der kan betragtes som bæredygtige.

Hurtig løsning ude af syne

Faldet af brugen af vedvarende energi til bitcoin-minedrift efter Kinas forbud kræver, at brugere og interessenter fremskynder indsatsen for at gøre industrien bæredygtig, konkluderer forskerne i deres kommentar.