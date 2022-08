08/08/2022 KL. 15:30

Vores materielle behov kan dækkes på en mere cirkulær og bæredygtig måde

Vi tager næsten 100 mia. tons materiale fra Jordens overflade hvert år. Det meste går til spilde. For at ændre på det må vi også ændre vores måde at leve på.