Stenaldermennesker forvandlede deres bål til biografer

Stenpladerne bar desuden præg af at have fået nogle varmeskader, der har farvet dem røde, hvilket var, hvad der først fik forskerne til at teoretisere, at de må have ligget ved et bål.

I det nye studie har forskerne fra University of York og Durham University genskabt stenene, som de originalt har set ud, både i virkelig kalksten og som 3D-modeller i virtual reality-programmer.