Fordi Mars’ atmosfære består af en del mere kuldioxid, har et andet lufttryk og har væsentligt anderledes temperaturer end Jordens, bevæger lyd sig på en anden måde på Mars, end det gør herhjemme.

Ud over lydens hastighed på Mars, har forskerne fundet ud af, at lave frekvenser bevæger sig langsommere end høje frekvenser i Mars’ atmosfære, idet lyd over 400 hertz bevæger sig 10 meter i sekundet hurtigere, hvilket, som forskerne noterer, giver en helt unik høreoplevelse på den golde planet.

Høje frekvenser er desuden mere dæmpede end lave frekvenser, hvilket betyder, at hvis du havde en samtale på Mars med en person nogle få meter væk, ville det lyde, som om de snakkede gennem en væg, fortæller en af forskerne bag til magasinet Physics, ifølge Videnskab.dk

Særligt høje frekvenser er påvirket af lufttryk, og studiet viste således også, at der er centimeter-store og meget hurtigt varierende forskelle i lufttrykket, fortæller Morten Bo Madsen og tilføjer, at det dog ikke er noget, man ville mærke, hvis man stod der.

Forskerne har også fundet ud af, at de modeller, der skulle forudsige, hvordan forskellige frekvenser opfører sig på Mars, faktisk ikke er helt nøjagtige og skal revideres.

Dertil, bemærker Morten Bo Madsen, verificerer studiet, at temperatur spiller en afgørende rolle for lydens hastighed på Mars.

Det nye forsøg giver vigtig, fundamental viden

Det nye studie viser således, at lyd er nyttigt, og at vi kan lære nye, fundamentale ting om miljøet ved at studere lydudbredelse, og netop derfor er det også vigtigt at vide, hvordan lyd opfører sig på andre planeter, fortæller Morten Bo Madsen.