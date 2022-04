København skal huse Natos kvanteteknologiske center

For at fastholde forsvarsalliancen Natos teknologiske forspring på den globale scene vil alliancen oprette et center for kvanteteknologi. Det skal ligge i København, forankret i Niels Bohr Institutet.

Det skriver Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse.

- Jeg er stolt over, at Danmark går forrest inden for kvanteteknologisk udvikling i Nato.