Studie: Terapi i flygtningelejre kan forhindre psykologisk skade

Åbenlyst behov

Karen-Inge Karstoft, der er lektor på Psykologisk Institut ved Københavns Universitet og forsker i posttraumatisk stress, vurderer også, at tilbud om gruppeterapi vil kunne gøre en forskel for flygtninge og deres børn.

»Der er åbenlyst behov for den her type interventioner,« siger hun til Videnskab.dk og fortsætter:

»En stor andel af de mange millioner mennesker, der er på flugt, lever i flygtningelejre, hvor det er meget svært at levere psykologisk hjælp. Det er mennesker, som har oplevet meget voldsomme ting, og de opholder sig på ubestemt tid i lejre uden stor udsigt til, at deres situation ændrer sig. Det påvirker selvsagt deres mentale helbred, så selv en lille gavnlig effekt er positiv.«

Forældres problemer kan skade børnene

Når forældre oplever krig og drives på flugt, kan det medføre psykiske lidelser, som ikke kun går ud over dem selv, men også deres børn, fordi det kan skade deres overskud og evne til at være omsorgsfulde forældre.

»Det kan betyde, at de ikke kan danne optimal tilknytning til deres børn, som måske også selv har mentale problemer efter krig og flugt. Så det er værdifuldt, at den her intervention ser ud til at kunne gavne deres forældreevne,« siger Karen-Inge Karstoft til Videnskab.dk.

Lektoren hæfter sig ved, at de syrere, der havde færre symptomer på depression, efter at de havde været i gruppeterapi, stadig havde det bedre efter tre måneder.

»I absolutte tal og totalt set er der måske ikke en meget stor reduktion i deres symptomer, men det ser ud til, at den effekt, forskerne måler, varer ved,« siger Karen-Inge Karstoft og tilføjer:

»Normalt skal man helst have opfyldt basale behov, for eksempel for sikkerhed og mad, for for alvor at have gavn af psykologisk terapi. De behov er ikke nødvendigvis opfyldt, når man bor i en flygtningelejr. Derfor synes jeg, det er relevant, at der overhovedet er en effekt af en psykologisk intervention, der leveres under ganske vanskelige forhold.«