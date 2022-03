Styrelse advarer ukrainere mod varslingssirener i god tid

- De her mennesker er flygtet fra en krig, hvor mange af dem er blevet konfronteret med en lyd, der minder om den, der bliver testet den første onsdag i maj.

- For nogle er den her lyd så tæt forbundet med ubehagelige og potentielt traumatiske oplevelser under deres sidste tid i Ukraine, at det kan medføre fysiologiske og psykologiske symptomer, siger hun.

Blandt symptomer nævner Karen-Inge Karstoft øget hjertebanken, svedige håndflader, åndenød, stærkt fysisk ubehag og angst.

Hun anbefaler derfor, at man som flygtning opholder sig indendørs og afskærmer sig fra lyden, hvis den er til gene.

Lars Aabjerg Pedersen forstår bekymringen, men understreger, at sirenerne tjener et vigtigt formål for alle, der opholder sig i Danmark. Også dem, der er flygtet fra krig.