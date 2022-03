Corona: Selv milde forløb sætter spor i hjernen

Læs også: Har covid-19 taget din lugtesans? Træn den op igen med eksperternes hjælp

Vigtige forbehold

Netop det, at der er tale om så små ændringer, er ét af de forbehold ved studiet, der er værd at fremhæve, mener Daniel Kondziella, overlæge og klinisk forskningslektor fra Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme ved Rigshospitalet.

»Disse forandringer, som man har påvist i hjernen, er meget subtile. Der er altså ikke tale om udtalte forandringer, som man ville kunne se hos individuelle patienter, men effekter, som man skal se på rigtig store grupper med covid-19-patienter og sammenligne med en stor kontrolgruppe for at kunne identificere,« siger han til Videnskab.dk.

Et andet forbehold er, at studiet kun viser, at disse forandringer eksisterer relativt tidligt efter covid-19.

»Det er uvist, hvor lang tid disse forandringer varer. Det er fuldt tænkbart, at disse forandringer er forbigående, og lidt længere opfølgning ville vise, at forandringerne er forsvundet efter et stykke tid,« siger Daniel Kondziella.

Det er Michael Benros enig i. Deltagerne, der fik covid-19, er i gennemsnit blevet skannet for anden gang, 4,5 måneder efter de blev smittet. Altså kort tid efter.

Små ændringer, men et vigtigt studie

Alligevel er det »et enormt vigtigt studie,« mener Michael Benros.

»Særligt fordi forandringerne hos dem med mildere forløb er mindre her i et veludført studie, end hvad der har været foreslået fra tidligere studier uden målinger før og efter,« siger han.