SSI: Tre ud af fem voksne har haft corona siden november

Af undersøgelsen fremgår det, at forskerne fandt, at 34 procent af bloddonorerne havde dannet antistof siden 1. november 2021.

Men resultaterne vurderes at afspejle, hvor meget overstået smitte der var tilbage til 1. februar i uge 5. Det skyldes en forsinkelse i målingen af antistoffer: Dels tager det et par uger, før antistoffer dannes efter smitte - dels må donorer ikke tappes inden for to uger efter positiv test eller feber.

- Ved fremskrivning til den 22. februar anslås, at 59 procent af 17-72-årige danskere har været smittet. Denne fremskrivning er behæftet med en betydelig usikkerhed, og den udgør derfor blot et skøn.

- Resultaterne peger samtidig på, at mørketallet - det vil sige andelen af infektioner, der ikke fanges i antigen- eller PCR-test – udgør cirka en tredjedel af alle infektioner, står der i undersøgelsen.