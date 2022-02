Spildevandsslam og komøg virker bedre end kunstgødning

Spildevandsslam og komøg kan med fordel bruges i stedet for kunstgødning. Det viser et nyt studie fra Københavns Universitet (KU).

Det skyldes en frygt for, at spor fra medicin og husholdningsprodukter kan skade jordmiljøet.

Den frygt bør dog genovervejes, lyder meldingen fra forskerne bag det 14 år lange studie.

De målbare rester af medicin i spildevandsslam har nemlig ikke nogen betydning for de biologiske parametre, der er blevet målt på, udtaler professor Nina Cedergreen fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab på KU.

- Vi forventede at finde en del medicinrester i jorden. Og vi tænkte også, at resterne ville blive i jorden over længere tid og blive problematiske for organismerne i jorden. Men det sidste virker altså ikke til at være tilfældet, siger hun.