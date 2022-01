Slanger og abe er blandt 224 nye arter fundet i Sydøstasien

Ifølge rapporten er der blevet opdaget 155 forskellige plantearter, 35 reptiler, 17 amfibier, 16 fiskearter og et nyt pattedyr.

Videnskabsfolk fra hele verden har på et enkelt år opdaget 224 nye dyre- og plantearter i landene langs floden Mekong i Sydøstasien.

Det er langtfra første gang, at der bliver opdaget nye arter i Mekong-deltaet.

Det gør regionen omkring Mekong til den ”absolutte sværvægter”, når det kommer til at opdage nye arter. Det siger Stefan Ziegler, der står for kommunikationen omkring Sydøstasien for WWF i Tyskland.

- Den er hjemsted for nogle af verdens bedst kendte og mest truede arter såsom tigeren og Mekong-kæmpemallen, siger Ziegler.

Han mener, at økosystemerne skal beskyttes og bevares for enhver pris på grund af den enorme biodiversitet.

- Hvis vi mister Mekong-regionen som et biologisk hotspot, så mister vi en væsentlig del af den globale biodiversitet.