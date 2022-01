Ledelsen på Københavns Universitet forsvarer omstridt homøopatiforsøg

Ledelsen på Københavns Universitet giver fuld opbakning til, at universitetets forskere undersøger effekten af et homøopatisk middel – i et kritiseret forsøg, betalt af firmaet bag den alternative behandling.

Allergica havde en pose penge med til forskerne, så de snart kan gå i gang med at undersøge det homøopatiske middel i et stringent og kontrolleret forsøg ved Københavns Universitet.

Forskerne har tidligere udtalt, at de gerne vil se nærmere på enhver mulighed for at begrænse noget af den antibiotika, som man bruger til behandling i dag.

Og i forbindelse med det nye forsøg har universitets jurister arbejdet målrettet efter at strikke en aftale sammen med firmaet Allergica, som sikrer forskerne fuld kontrol over både forsøg, metode og udgivelse af resultater, forsikrer institutlederen.

»Den juridiske side vil vi gerne være endnu mere sikre på er i orden, når der er aktør med, som har åbenbart økonomiske interesser. For det har Allergica jo. Kan man ikke se det, er man både døv og blind,« konstaterer Theis Lange, leder af Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet til Videnskab.dk.

Et sundhedsfagligt behov

Theis Lange afslører, at der internt på Københavns Universitet har været diskussioner om, hvorvidt det er den rigtige vej at gå.

»Selvfølgelig er der en grænse et sted. Det er også nogle af de diskussioner, vi har haft undervejs: Er det her det rigtige at gøre eller ej?«

»I den konkrete situation står vi med en gruppe mennesker, som mangler et tilbud inden for traditionel behandling. De her kvinder kommer jo allerede til deres praktiserende læge med et problem, og lægerne synes også, at der er noget galt. Det betyder, at der er et sundhedsfagligt behov derude,« konstaterer Theis Lange og understreger, at forsøget bliver lavet efter alle kunstens regler.

Det vil blandt andet sige, at deltagerne bliver delt i to grupper, hvor den ene gruppe får den homøopatisk væske, mens en anden gruppe får placebo; en væske uden nogle særlige ingredienser. Det kunne være saltvand.

»Så der ER en reel forskel på, hvad folk i den ene og den anden gruppe får. Om det så også betyder, at der er en forskel på virkningen, skal vi belyse,« forklarer Theis Lange.

Institutleder: Vi er vant til at være kritiske

Thomas Ploug, professor i anvendt kritik ved Aalborg Universitet, har tidligere bemærket, at man burde have holdt sig fra at lave forsøget, når det er betalt af industrien inden for et felt, der i forvejen er kontroversielt.

Hans pointe er, at pengene fra firmaet så at sige kan krybe ind i baghovedet på forskerne, så de ender med at blive lidt mere positivt stemt over for produktets effekt, end de ellers ville være. Forskere kalder det bias.