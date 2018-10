Et enkelt glas rødvin er både sundt og usundt

Er det sundt at drikke en genstand i ny og næ?

Mediernes overskrifter peger i alle tænkelige retninger.

Men når alt kommer til alt, er der formentlig både sunde og usunde effekter af alkohol i små mængder, lyder det fra forskere, som Videnskab.dk har talt med. Du kan læse meget mere om alkohols betydning for alt fra kræft til demens i en oversigtsartikel på Videnskab.dk.

Forskerne er dog alle enige i Sundhedsstyrelsens anbefaling, som lyder: Drik ikke for din sundheds skyld.

Alkohol beskytter måske hjertet

Hvis du har læst overskrifter om, at små mængder alkohol er sundt for dig, er det med stor sandsynlighed hjertets sundhed, der bliver refereret til.

Ganske rigtigt, fortæller Morten Grønbæk, der er direktør for Statens Institut for Folkesundhed.

Den samlede mængde forskning peger nemlig på, at alkohol faktisk har en beskyttende effekt mod hjertekarsygdomme.

De fleste af de studier, der kobler begrænsede mængder alkohol med en beskyttende effekt på hjertet, er befolkningsstudier, men der findes også parallelle, kliniske studier til at bakke op, siger Morten Grønbæk.

»Der er lavet mindre studier, hvor man for eksempel måler på 25 mennesker, der får alkohol, og 25 som ikke gør, og så kan man måle en masse parametre i blodet. Det giver nogle fysiologiske forklaringsmekanismer, eksempelvis at alkohol har en blodfortyndende effekt,« fortæller Morten Grønbæk, som også er forskningschef ved Center for Interventionsforskning på Syddansk Universitet og selv har udgivet adskillige studier om sundhedseffekterne af alkohol.

»Ikke meget positivt at sige om alkohol og kræft«

Når det kommer til alkohol og kræft er billedet igen komplekst – men dog næsten altid med et negativt fortegn, fortæller overlæge Anne Tjønneland.

»Hvis du kigger overordnet på det, er der ikke ret meget positivt at sige om alkohol i relation til kræft,« lyder det fra Anne Tjønneland, som er professor ved Københavns Universitet og forskningsleder ved Kræftens Bekæmpelses Forskningscenter.

Hun henviser til den nyeste rapport om kost og kræft fra World Cancer Research Fund. Her fremgår det, at der er stærk videnskabelig evidens for, at alkohol generelt øger risikoen for mund-, svælg- og strubehovedkræft.

I rapporten konstateres det desuden, at to eller flere genstande om dagen øger risikoen for tyktarmskræft, at tre eller flere genstande dagligt øger risikoen for mave- og leverkræft, mens op til to genstande om dagen ser ud til at beskytte mod nyrekræft.

Konklusion: Drik, fordi du kan lide det

Alle de forskere, Videnskab.dk har talt med, er enige om, at hvis man holder sig til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, er man nogenlunde på den sikre side:

Drik ikke for din sundheds skyld, hold dig under lavrisikogrænserne, og stop før 5 genstande ad gangen.

Man skal ikke have dårlig samvittighed over at nyde et enkelt glas vin i ny og næ, tilføjer Morten Grønbæk:

»Man kan ikke basere anbefalingerne på, at nogen har et skadeligt forbrug. Vi skal virkelig arbejde med dem, der drikker over grænserne, men størstedelen af danskerne drikker moderat, og det skal de have lov til. Det gør ingen som helst tjenester at køre hadefuldt på dem, der har et fornuftigt forhold til alkohol.«