Kæmpe haj fanget ved dansk badeby: Nu skal den undersøges af forskere

Fiskeren Bo Nielsen og resten af besætningen ombord på trawleren nd58 fik fredag én af den slags fangster, de en dag vil fortælle deres børnebørn om.

Det var egentlig brislinger, også kaldet skarpsild, fiskerne var ude efter få kilometer fra Hvide Sande i Vestjylland, men i stedet fik de en stor rævehaj i nettet.

Det skriver forskningsprojektet Fiskeatlasset i et Facebook-opslag ifølge Videnskab.dk.

Læs også på Videnskab.dk: Disse 14 hajarter lever i Danmark

Rævehajen skal bruges til forskning

Rævehajen, der er 4,55 meter lang og 300 kg tung, overlevede ikke turen i garnet, men får alligevel et langt efterliv.

Forskerne bag Fiskeatlasset fortæller, at de vil tage DNA-prøver, der blandt andet skal bruges til projektet ’DNAmark’.

Derefter vil de konservere hajen hel og opbevare den i sprit, så den kan bruges til forskning i mange år fremover.

»Det første, der skal undersøges, er, om den beskrivelse, vi har lavet af arten til det kommende værk 'Atlas over danske saltvandsfisk' også stemmer overens med virkeligheden. Det er ikke ret ofte, at man som forsker får mulighed for at undersøge et helt eksemplar,« skriver Henrik Carl, der er videnskabelig medarbejder ved Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, i en mail til Videnskab.dk.

Læs også på Videnskab.dk: Se med, når mavesækken fra en kæmpe haj bliver dissekeret

Rævehajer er nemlig sjældne gæster i danske farvande, og Fiskeatlassets database indeholder kun oplysninger om ca. 30 fangster gennem tiden.

De kan blive op til 6 meter lange og veje op til et halvt ton, men de er ufarlige for mennesker. De lever af stimefisk, som de lammer eller dræber med deres ekstremt lange haler.

Forskningsprojektet Fiskeatlasset er et projekt, hvor forskere kortlægger alle fiskearter, der fanges i danske farvande. Projektet gennemføres i samarbejde mellem Zoologisk Museum, DTU Aqua og Krog Consult.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Forskere finder mulig årsag til, at kaffedrikkere er sundere

Havde man toiletter i stenalderen?

Kvinder mister sexlysten i lange parforhold