Big data? USA har bygget verdens mest kraftfulde supercomputer

Den har fået navnet Summit, verdens mest kraftfulde supercomputer.

Den kan foretage 200.000 billioner udregninger per sekund - eller 200 petaflops, om man vil - på de i alt 4.608 computerservere og mindst 10 petabytes hukommelse.

Det gør dermed Summit til en mere end dobbelt så kraftfuld regnemaskine som den kinesiske ditto Taihulight, der i de seneste fem år har siddet på supercomputertronen.

Det skriver BBC.

Ingeniører anholdt på russisk atomcenter: Misbrugte supercomputer til at skabe bitcoins

For knap så it-kyndige mennesker er det størrelser, der kan være svære at forholde sig til. Men med andre ord svarer det til, at Summit på blot en time kan behandle den samme mængde data, som gemmes på din computers skrivebord over en periode på 30 år.

Eller hvis hele jordens befolkning lavede en udregning i sekundet, ville det tage samlet set 305 dage at udrette det samme, som Summit kan gøre på bare et sekund.

Og selvom den utvivlsomt også kan gennemføre et spil Super Mario uden at hakke, er den dog sat i verden med andre formål.

Summit skal nemlig udføre meget komplekse beregningsopgaver inden for flere forskellige videnskabelige discipliner, bl.a. fysik, biologi, kemi og astronomi, og bruges allerede til at analysere data fra en million krigsveteraner til udvikling af såkaldt præcisionsmedicin.

Supercomputeren står opmagasineret på et laboratorium i den amerikanske delstat Tennessee, hvor den blev udviklet i et samarbejde mellem tekonologivirksomhederne IBM og Nvidia.