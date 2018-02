Ingeniører anholdt på russisk atomcenter: Misbrugte supercomputer til at skabe bitcoins

Det var ikke kun den russiske stats interesser, som en gruppe ingeniører på Ruslands førende atomcenter bekymrede sig om, når de gik på arbejde.

Flere medarbejdere fra centret, der ligger i byen Sarov, er blevet anholdt for at brugt stedets kraftfulde computere til personlige ting.

Medarbejderne har blandt andet begået »mining«, der er en computerproces, der skal til for at frigøre den virtuelle valuta bitcoins.

Atomcentret råder blandt andet over verdens 12. mest kraftfulde computer, der ikke må blive tilkoblet internettet for at undgå, at hackere kan få adgang til computeren.

»Så vidt jeg ved, er der blevet åbnet en kriminalsag mod de pågældende medarbejdere,« siger Tatiana Zalesskaya, talskvinde for centret, til The Guardian.

Medarbejdernes brug af computeren blev opdaget, da centrets sikkerhedsafdeling modtog en advarsel om, at computeren var blevet tilkoblet internettet.

Bitcoins er verdens mest populære kryptovaluta og har i de seneste år vakt opsigt på grund af en eksplosiv kursudvikling.