»En naturhistorisk milepæl«: Danske ingeniørstuderende har skaffet overraskende viden om isbjerge

Hidtil har verdens arktisforskere antaget, at isbjergene under havets overflade er trapezformede.

Men den forståelse rykker et bachelorprojekt udarbejdet af tre danske ingeniørstuderende nu for alvor ved.

Gennem en komplet 3D-scanning af farvandet ud for Grønlands kyst har de studerende fundet frem til, at isbjerget indtager flere formmæssige variationer under havets overflade.

»Dem, vi så, var faktisk ikke i nærheden af at være trapezformede, men nærmere runde med mange snørklede smeltevandsbaner, store knolde og dybe huller,« siger Robert Søndergaard, en af de tre ingeniørstuderende bag bachelorprojektet.

Sammen med to medstuderende fra Aarhus Universitet har han været med til at bygge en undervandsrobot, der for første gang nogensinde har givet adgang til at studere isbjergene i deres fulde størrelse og hele vejen rundt.

Forskere mener, at et enkelt bjerg kan have et overfladeareal, der dækker tusindvis af fodboldbaner, men ingen har med sikkerhed endnu kunnet lægge sig fast på hverken isbjergenes form eller samlede størrelse. Det motiverede de tre ingeniørstuderende.

Allerede efter et par måneders hårdt arbejde i både laboratorium og værksted var undervandsrobotten således klar til at komme med de studerende på ekspedition til Grønland, hvor den har taget flere hundrede billeder af isbjergene i det kolde dyb.

Ifølge Daniel F. Carlson, som er forsker i isbjerge ved Arctic Research Center på Aarhus Universitet, kan undervandsrobotten fremover komme til at spille en helt afgørende rolle inden for arktisforskning.

»Det er en naturhistorisk og forskningsmæssig milepæl, at vi nu har adgang til at studere isbjerge under vand. Det beriger den videnskabelige indsigt i isbjerge som naturfænomener, men det gør det også muligt for ingeniører at udvikle præcise beregningsmodeller for, hvordan de smelter,« siger han.

De tre ingeniørstuderende har netop kvalificeret sig til verdensmesterskabet i robotdesign for universitetsstuderende, der løber af stablen i USA i maj måned.

Du kan her se de studerendes præsentationsvideo af undervandsrobotten: