Forskere har fundet nyt antibiotika i jord

En af de største trusler mod folkesundheden er resistens mod antibiotika. På verdensplan dør 700.000 mennesker som følge af antibiotika-resistens. Men et amerikansk forskerhold har nu muligvis fundet løsningen.

Det skriver BBC.

Forskere fra Rockefeller Universitet har testet jordprøver, og deraf fundet flere tilfælde af stoffet malacidiner. Malacidinerne kunne i flere tilfælde nedbryde bakterier, der ellers var blevet resistente.

Forskerne har testet stoffet på MRSA-bakterien med positiv effekt. MRSA er ellers en meget resistent bakterie, der oftest er upåvirket af penicillin og beslægtede antibiotika.

Der findes millioner af forskellige mikro-organismer i jord, der producerer massevis af mulige medicinske stoffer, herunder antibiotika.

Opdagelsen er kommet på baggrund af over 1.000 forskellige jordprøver indsamlet fra forskellige arealer spredt ud over USA.

Forskerne har efterfølgende testet stoffet på rotter inficeret med MRSA-bakterien. Det viste sig her, at stoffet kunne eliminere de infektioner, som rotterne havde som følge af MRSA-bakterien.

Det har givet dem håb om, at stoffet kan videreudvikles og blive til en behandling for mennesker. Forskerne siger dog til BBC, at der er lang vej til et stof, der kan behandle de resistente bakterier i praksis.

Det er målet, at stoffet ikke kun skal bruges mod en bakterie som MRSA, men også mod bakterier der forårsager lungebetændelse, blod- og urininfektioner samt hudinfektioner. Her er der nemlig en stigning i resistente bakterier.