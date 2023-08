Da Kellogg-brødrene i slutningen af 1800-tallet fandt på at koge en hvededej gennem en valse og riste de tynde flager, kunne de næppe forestille sig, at de havde opfundet et af de mest populære morgenmadsprodukter i nyere historie.

På sin helseklinik i Battle Creek i Michigan brugte John Harvey Kellogg, der var dedikeret syvendedagsadventist,