03/06/2023 KL. 09:30

Er sodavand bedre end postevand? Sådan får du nok væske i sommervarmen

Når temperaturen stiger, bliver det vigtigere at være opmærksom på sit væskeindtag. Men er det sundest bare at drikke vand fra hanen, eller bør man supplere med sukkerholdige drikke som juice eller sodavand? Vi taler med to forskere med viden om væskebalance.