Efter års forberedelser slår udsolgt Noma dørene op i Japan

Det har Redzepi skrevet på Instagram forud for åbningen.

- Hvad kræver det at åbne en Noma-pop up? Det er jeg blevet spurgt om utallige gange gennem tidens løb. Det kræver to års planlægning. En række researchture til nær og fjern. Mange studier af et nyt sted, en kultur, ingredienser, drikkevarer, mennesker, alt det der skaber et sted.

Af Nomas profil på Instagram fremgår det, at folkene bag michelinrestauranten blandt andet har besøgt sake-bryggerier og lokale kunsthåndværkere.

Men der har også været travlt med alt det praktiske som visum og ikke mindst, hvordan man flytter ”alles liv til den anden ende af jorden, effektivt og ubesværet”, skriver stjernekokken.