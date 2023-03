04/03/2023 KL. 16:47

For abonnenter

Kan det forkerte glas ødelægge en god vin?

Vinglas markedsføres som rød- og hvidvinsglas, og tilmed hævder nogle producenter, at deres glas passer til en barbera- eller nebbiolo-drue. Vi spørger præsidenten for Dansk Sommelier Forening, om det faktisk betyder noget for smagen, hvilket glas vinen drikkes af.