Danmark har vundet det uofficielle kokke-VM

Den treretters menu skulle i år være i en børnevenlig udgave.

Derfor havde det danske hold valgt et H.C. Andersen-tema, der skinnede igennem i de tre serveringer med græskar.

Det danske hold var ramt af en del udfordringer i løbet af mandagen, hvor de var i køkkenet.

- Vi har haft mange benspænd i dag. En bus, der ikke var der i morges, så vi kom 20 minutter for sent. Et afløb, der lækkede vand ud over hele køkkenet under service. Og en rengøringsdame, der ramte mig i hovedet med et kosteskaft under rengøring, siger Brian Mark Hansen.

- Det har været voldsomt, men det har været det hele værd, når man står her med sejren.

Det er tredje gang, Danmark vinder konkurrencen. Første gang var med Rasmus Koefod i 2011, mens Kenneth Toft-Hansen sikrede Danmark titlen i 2019.