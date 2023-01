21/01/2023 KL. 09:00

For abonnenter

Sundhedsbloggen: Er livsvigtig medicin blevet til et livsnyderbolsje?

Stadig flere sluger piller mod mavesyre, men gør vi det for at kunne spise og drikke lige så usundt, som vi har lyst til? Eller har vi reelt brug for mere medicin til at slukke syrebålet? Læger advarer mod det stigende forbrug af de mest populære midler.