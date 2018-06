Sundhedsstyrelsen i kovending: Kommer med ny vejledning til veganerforældre og deres børn

Kan det lade sig gøre at opfostre små børn på en forsvarlig måde uden kød, æg eller mælk?

Indtil nu har svaret været et klart nej fra Sundhedsstyrelsen.

Men flere og flere danske familier vælger de animalske produkter fra og lever udelukkende af vegansk kost. Efter talrige henvendelser fra veganske forældre har Sundhedsstyrelsen derfor valgt at ændre politik på området.

Slagter efter veganerangreb: »Vi lever i frygt. De terroriserer os«

Indtil nu har familierne været overladt til sig selv og har ikke kunnet få råd og vejledning om vegansk mad til babyer. Men nu har Sundhedsstyrelsen valgt at udgive en ny guide, der netop skal vejlede forældre i at sammensætte en kost uden animalske produkter til børn under to år.

Pamfletten skal ifølge Sundhedsstyrelsen ikke kun hjælpe forældrene, men også det sundhedsfaglige personale, der på daglig basis rådgiver borgerne om kost og ernæring.

Styrelsen fastholder dog, hvad der også tidligere har været det officielle holdning, nemlig at der er større risiko for fejlernæring jo flere fødevarer, der udelukkes fra kosten.

Brug ungerne som smagsdommere: Sådan får man børnene med på det grønne køkken Man kan godt lave både lækker og smagfuld vegetarisk mad, uden at det skal optage hele eftermiddagen. Det fortæller det dansk-svenske kogebogspar David Frenkiel og Luise Vindahl her i et uddrag fra deres seneste bog på dansk, "Green Kitchen derhjemme".

»De helt små børn er i meget stor vækst og har brug for alle næringsstoffer, mineraler og vitaminer. Det er meget svært at sikre i en vegansk kost. Derfor kan vi ikke anbefale det,« siger Annette Poulsen, der er sundhedsplejerske i Sundhedsstyrelsen, til TV 2.

Hun uddyber, at særligt mangel på B12-vitamin kan være en udfordring, når man lever vegansk, hvilket kan have konsekvenser for barnets kognitive udvikling.

Hos Dansk Vegetarisk Forening jubler man over det nye tiltag, og man er særligt begejstret for, at der nu kommer fokus på, hvor vigtigt det er at amme sit barn i to år, hvis man lever vegansk.

Veganere protesterer mod øko-køer

»De her mennesker er normalt rigtig gode til at sætte sig ind i ernæring, men det har stor betydning for forældrene at få at vide, hvilke konkrete ting man skal have fokus på,« siger generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening, Rune Dragsdahl, til TV 2 .

Ifølge Dansk Vegetarisk Forening lever ca. 100.000 personer i Danmark vegetarisk og ud af dem lever ca. 25.000 helt vegansk.