Veganere protesterer mod øko-køer

Søndag markeres den årlige "Økodag" på flere af landets gårde, hvor mange øko-køer får lov til at komme på græs.

En begivenhed som bliver mødt med protester fra Vegansammenslutningen "Go Vegan", som ved seks arrangementer protesterer imod måden, man behandler øko-køer.

Arlas økologisalg vokser til over 5 mia. kr. Arla cementerede i 2017 sin position som verdens største producent af økologiske mejerivarer. Salget af økologi voksede til 5,2 mia. kr., og mejerikoncernen venter tocifrede årlige vækstrater de næste tre år.

Talsmand for "Go Vegan," Mathias Elrød Madsen fortæller til DR, at man ønsker, at gøre folk opmærksomme på de etiske problemstillinger, som er forbundet ved økologisk mælkeprooduktion.

Han mener for eksempel, at det er problematisk, at man tager kalvene fra deres mødre kort efter fødslen.

»Det er et familiebånd, man bryder. Køer er jo sociale dyr, og man ser eksempler på, at koen kalder på sin kalv længe efter adskillelsen,« siger han til DR.

Formanden for Økologisk Landsforening, Per Kølster, giver ikke meget for "Go Vegans," synspunkter, men han har udtalt til DR, at de er velkomne til at lave demonstrationer ved Økologisk Landsforenings arrangementer, og han forsikrer, at de vil tage sig pænt af de veganske demonstranter og sørge for, at de bliver tilbudt kaffe.

»Det er et synspunkt, man kan have, hvis man mener, at dyr under ingen omstændigheder må tjene mennesket og indgå som en del af vores landbrug. Men den måde, vi behandler dyr på i det økologiske system, tager jo optimalt hensyn til at sikre det enkelte dyrs trivsel,« siger han DR.