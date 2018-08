"Den største kamp i internethistorien": YouTube-stjerner udkæmper duel i bokseringen

To af verdens største YouTube-stjerner vil lørdag afgøre en intern strid foran 15.000 tilskuere i Manchester Arena i Storbritannien, mens hundredtusinder af fans forventes at følge med online.

Det skriver BBC.

Duellen står mellem den 25-årige britiske gamer KSI, der har 19 millioner følgere på YouTube, og den 23-årige amerikanske YouTuber Logan Paul, hvis videoer følges af 15 millioner mennesker.

Begivenheden kaldes "den største kamp i internethistorien" og kan blive en af de YouTube-videoer, der bliver set live af flest mennesker nogensinde.

Det vil koste penge at følge boksekampen på YouTube, hvilket skaber usikkerhed om, hvor stor seerbasen online vil blive.

YouTube-fans verden over har valgt side og vil følge med, når de to berømte og kontroversielle internetstjerner begiver sig ind i bokseringen.

Særligt Logan Paul kom tidligere i år i modvind, da han udsendte en video med optagelser af en person, der havde begået selvmord i en japansk skov.

YouTube straffer kendt ansigt for omstridt video af lig

De to kommende kamphaner har opbygget en ophedet onlinestrid, som har skabt en massiv hype blandt deres fans forud for boksekampen.

Derfor er der ifølge KSI's manager, Liam Chivers, meget på spil for de to.

- De er geniale til at promovere sig og har angrebet hinanden så hårdt, at de virkelig er vrede på hinanden. Så der er intet falsk over striden, siger han.

Ifølge BBC handler kampen dog hovedsageligt om penge.

KSI skal angiveligt få hele overskuddet fra billetsalget fra Manchester Arena efter kampen lørdag. Og der skal desuden allerede være booket en dato for en omkamp i februar 2019, hvor Paul Logan vil få overskuddet.

Men ifølge YouTube-stjernerne selv handler det også om at rette op på deres tidligere kontroversielle optrædener.

- Jeg tror ikke, at det her bliver min frelse. Det kan være en del af den, men kampen kan ikke gøre op for min fejl i januar, siger Logan til BBC med henvisning til den udskældte video.