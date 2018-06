Kød og blod mod teknologi: Ny maskine kan debattere mod mennesker

Robotterne kommer, kan man læse i medierne med jævne mellemrum. Men hvor langt er vi egentlig i udviklingen af maskiner, der kan afløse eller overgå os i beskæftigelser, der ellers har været forbeholdt mennesker?

IBM, som er kendt for sine supercomputere, der kan sætte skakmestre skakmat og udkonkurrere Jeopardy-deltagere, er nået temmelig langt. Her har man nu udviklet en computer, Project Debater, som er skabt til debattere. Maskinen er i sit foreløbige stadie netop blevet præsenteret for journalister i San Francisco, skriver BBC, som bringer en video af debatten.

Under præsentationen skulle Project Debater dyste på ord og argumenter mod modstandere af kød og blod - de to garvede israelske debattører Noa Ovadia og Dan Zafrir. Hverken mennesker eller maskine var blevet forberedt på dagsordenen.

Emnerne blev valgt ud fra en liste med ca. 100 muligheder. Dagens debat kom således til at dreje sig om så relativt forskellige ting som øgning af offentlige midler, udforskning af rummet og telemedicin. Hver side fik fire minutter til at indlede debatten, derefter fire minutter til at modargumentere over for modstanderen og til sidst to minutter til at afslutte og konkludere.

For Project Debaters vedkommende trækker systemet på en kæmpemæssig database bestående af artikler og videnskabelige udgivelser, som den forsøger at uddrage overbevisende punkter fra. Den underholdt publikum med sin evne til at lytte til argumenter og derefter forsøge at underminere dem - og også med sine forsøg på at fyre en vittighed af. Undervejs meldte computeren f.eks. ud, at dens blod ville være i kog, hvis den altså havde blod i årerne.

Computerens argumenter var ikke ufejlbarlige, beretter Business Insider. F.eks. citerede maskinen en ikke ret relevant højesteretsdom i Iowa under debatten for og imod telemedicin, som er sundhedsydelser, der leveres digitalt til borgerne.

Ikke desto mindre, skriver BBC, vurderede gruppen af tilhørere, at de menneskelige debattører måske havde bedre timing, men at computeren havde mere substans i sine argumenter.

IBM's direktør for research, Aravind Krishna, udtalte efterfølgende, at teknologien kan være en berigelse i beslutningsprocesser. F.eks. kan det være en hjælp i virksomheder, hvor man skal tage hurtige beslutninger - måske uafhængigt af rådgivere.

»Hvis man kan få Project Debater til at komme med argumenter for og imod, kan man vurdere begge dele ligevægtigt og det kan betyde, at man træffer en meget mere brugbar beslutning,« mener Krishna ifølge BBC.

IBM har arbejdet på debatmaskinen siden 2012. Den er en videreudvikling af computeren Watson, der excellerede i at udradere quizdeltagere i Jeopardy. IBM stod også bag Deep Blue, der var udviklet med det formål at slå skakgeniet Garry Kasparov. Kasparov slog computeren i 1996, men måtte i 1997 se sig slået af maskinen.