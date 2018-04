Konklusionen er fin, men analysen er skæv i kronikken fra 28/3 med titlen ”Når robotterne kommer” i JP.

Danmark skal satse på uddannelse, socialt sikkerhedsnet og flexicurity, mener to analytikere fra Arbejderbevægelses Ervhvervsråd (AE). Jeg er enig, for vi står over for store teknologidrevne forandringer i vores arbejdsliv. Faktum er bare, at softwarerobotterne, som har hovedrollen i at påvirke vores arbejdspladser, vinder frem i alle brancher og ikke kun i industrivirksomheder. De går ovenikøbet som varmt brød, fordi de er nemme og billige at indføre. Fem uger og 200.000 kr. er nok til at have en softwarerobot i funktion.

Kronikken fra to analytikere fra Arbejderbevægelses Ervhvervsråd (AE) forbinder fejlagtigt robotisering med den klassiske, fysiske industrirobot, som er dyrere og sværere at indføre.

Alene det faktum, at industrien kun beskæftiger omkring 300.000 mennesker i Danmark, taler sit tydelige sprog. Det er under 10 pct. af den samlede beskæftigelse. Den afgørende robotisering af arbejdsprocesser og jobfunktioner, som berettiger til at tale om den danske samfundsmodel, sker lige nu på alle arbejdspladser med et vist niveau af digitalisering, og det er jo absolut ikke kun industrien.

Til sammenligning beskæftiger it-branchen og vidensservice (advokater, revisorer, konsulenter, kommunikationsfolk) tilsammen også omkring 300.000, og den offentlige sektor beskæftiger over 800.000 ifølge Danmarks Statistik. Over de sidste 10 år er industribeskæftigelsen faldet med 70.000, og det hænger både sammen med automatisering og strukturforandringer. It og vidensservice er vokset med 25.000, mens det samlede antal beskæftigede og antallet af offentligt ansatte er stort set uændret.

For nylig meddelte flere forsikringsselskaber, at ”robotter” bidrager til fine årsresultater og effektiviseringer med flere hundrede medarbejdere. De taler om begrebet ”robotiseret proces-automatisering”. Robotten er software, som lærer hvad medarbejdere gør, og derefter gør det samme. Bare hurtigere og mere fejlfrit. Og hvis processen gentages mange gange, sparer man en masse penge.

Københavns Kommune med mange tusinde medarbejdere bruger eksempelvis en robot til alle de afmeldinger, sletninger og afslutninger i forskellige it-systemer, som er nødvendige, når en medarbejders ansættelse ophører. Et større bilhus med flere lokationer bruger en robot til at håndtere spidsbelastningen ved skift mellem vinterdæk og sommerdæk. Robotten klarer de funktioner, som en servicemedarbejder ellers skulle klare. Robotten håndterer kundens booking, og den sikrer, at dækkene er fremme på rette tid og sted til rette kunde.

Her er resultatet færre fejl, sparede administrative ressourcer, mindre overarbejde, færre vikarer og en bedre kundeoplevelse. Det er hurtigt 200.000 kr. værd. Og erfaringen er, at de administrative medarbejdere med glæde overlader dette monotone arbejde til software. Kedeligt tastearbejde ved computere er nutidens svar på fortidens opslidende samlebåndsarbejde. Ingen savner det.

I det konkrete eksempel i Københavns Kommune er robotten under fire minutter om opgaven, som tager et menneske 15 minutter. Softwarerobotter arbejder desuden i døgndrift alle ugens dage, hvilket er nøglen til besparelsen. Svagheden er, at den slet ikke kan tænke selv. Robotten klarer kun simple, regelbaserede processer, og den erstatter ikke menneskelig dømmekraft. Foreløbigt.

På længere sigt bliver softwarerobotter bygget sammen med algoritmer, så robotten kan aflæse både strukturerede og ustrukturerede data internt og eksternt. Og det bygger bro til decideret kunstig intelligens, hvor robotten har dialog med mennesker – typisk kunder og borgere – på basis af robottens dataindsamling og analyse.

Det er derfor, at McKinsey og alle andre globale konsulentfirmaer forventer, at software vil tage arbejdsopgaver fra sælgere, læger, advokater, journalister og mange, mange andre faggrupper. Og softwarerobotterne vil også fortsætte med at gnave sig ind på service og administration. Derfor er det så rigtigt, hvad analytikerne fra AE konkluderer: Vi får virkelig brug for flexicurity!