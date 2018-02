Gør din computer hurtigere med en simpel oprydning

Fra ny kan en computer være en drøm at arbejde med, men efter bare et års tid kan den begynde at blive sløv i betrækket.

Det kan der være mange årsager til, men ifølge to computereksperter er der altid en løsning på problemet, uanset om du er pc- eller Mac-bruger.

Ser vi på pc, er det ifølge test- og forbrugerredaktør hos Computerworld Morten Sahl Madsen vigtigt at finde kilden til computersløvheden.

- Hvis din computer føles langsommere end fra start af, er der tydeligvis nogle programmer, der ligger og tærer på processoren. Her kan du lave en klassisk ctrl+alt+delete og finde joblisten. Så kan du trykke på udvid, og der kan du se, hvilke programmer der kører lige nu, siger han.

Sådan nulstiller du din pc og Mac Pc: Gå ind under "indstillinger".

Find menuen "opdatering og sikkerhed".

Tryk på knappen "sikkerhedskopiering" og følg proceduren. Mac: Sørg for at have internetforbindelse.

Hold command-, alt- og R-knappen nede, i det øjeblik du har tændt computeren.

Find menuen "reinstall OS X", og følg instrukserne på skærmen. Kilder: Morten Sahl Madsen, Phuoc Ngoc Vu

Det vises typisk, hvor mange procent disse programmer bruger, så du får nemt overblik over, om de trækker meget eller lidt. Dermed er de tunge og unødvendige programmer nemme at stoppe.

I visse tilfælde kan antivirusprogrammer eller browsere med mange faner åbne trække meget processorkraft, fortæller Morten Sahl Madsen.

Vil du gerne sikre, at du konstant har en velkørende pc, så kan det være en god idé at lave en årlig "hovedrengøring".

Det gør du ifølge Morten Sahl Madsen ved at nulstille hele computeren.

- En gang om året gemmer jeg alt over på en ekstern harddisk, og så nulstiller jeg computeren fuldstændig. På den måde er du sikker på, at du har en computer, der fungerer 100 procent, siger han.

Før du gør det, skal du huske at gemme alle dine filer ned på en ekstern harddisk eller online - eksempelvis hos tjenester som iCloud eller Dropbox.

Der findes også programmer, der i det daglige kan være gode til at holde din computer ryddet. Det kan være et program som Ccleaner, som går ind og sletter overflødige programmer og filer.

Ny computer: Sådan sletter du de unødvendige programmer

Men der findes også softwareprogrammer, man helt bør holde sig fra at installere på computeren, fortæller Morten Sahl Madsen.

- Generelt skal du passe på med alle programmer, der hedder noget med, at du kan optimere eller gøre din computer hurtigere, for de virker simpelthen ikke, siger han.

Du kan nemlig godt slette dig til, at din computer bliver hurtigere, men du kan ikke installere et program, der lover at gøre det for dig automatisk, lyder det fra Morten Sahl Madsen.

Apples Mac-computere kan med tiden også blive langsommere, og det kan lige som med en pc skyldes for mange programmer eller filer, der fylder op.

Derfor skal du huske at lave en backup, så du ikke behøver at have eksempelvis 200 gigabyte billeder liggende på computeren.

Men tiden kan også tære på nogle af de mere solide dele af Apples computere, fortæller Phuoc Ngoc Vu, der er it-konsulent og ejer af selskabet Itcosmos.

- Problemet med Apples computere er typisk, at deres harddiske bliver slidt op ret hurtigt, og det medfører, at computeren bliver langsom, siger han.

Guide: Find de skjulte superfunktioner i din pc

Det afhænger dog meget af, hvor gammel din computer er. Ifølge Phuoc Ngoc Vu er det nemlig typisk modeller, der har fem år på bagen, som kan få problemer med harddisken, mens nyere modeller er blevet bedre.

Men generelt kan det være en god idé at lave en gennemgribende udrensning, når du har haft computeren i et par år.

- Min anbefaling til Mac-brugere er, at hvis man har arbejdet i det samme styresystem i to år, så bør man få det renset - altså at du nulstiller til fabriksindstillinger, siger Phuoc Ngoc Vu.

Ligesom ved pc skal du bare huske at lave en backup med alle de filer og programmer, du gerne vil gemme, hvis du laver denne nulstilling.

/ritzau fokus/