14/05/2022 KL. 13:30

»Men så kan man lige cykle fem minutter, gå ombord på en båd, og så er du væk fra byen«

Det kan godt lade sig gøre at komme ud i naturen i en storby. For de to brødre Jørgen og Johannes Højlund Wibe har fundet et pusterum på havet, selvom de bor i Danmarks næststørste by. Det er de ikke ene om, lyder det fra Dansk Sejlunion og en klimasociolog.