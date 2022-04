»Da jeg blev 60, besluttede jeg mig for at holde op med at tale,« sagde Søren Gericke i 2013 til Politiken, hvor han også fortalte om sit eget vanskelige sind og om »de sorte huller, man kan falde ned i.«

Mørke depressioner, måneder med blikket fæstnet på væggen. Han gider ikke råbe mere, selv om han er kendt for at tale hurtigt.