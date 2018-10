Kastanjer er livsfarlige for hunden

En afslappet tur i skoven med hunden kan tage en katastrofal drejning, hvis hunden får spist af de mange kastanjer, der i øjeblikket fylder skovbunden.

Spiser hunden kastanjer, er der nemlig risiko for forgiftning eller behov for akut operation.

Det fortæller Charlotte Reinhard Bjørnvad, som er professor i veterinær klinisk patologi på Institut for Klinisk Veterinærmedicin ved Københavns Universitet.

- Hestekastanjer indeholder et toksisk stof, der hedder aesculin, som kan give forgiftning. Det kan enten være i form af diarré eller opkastning, og ved større doser kan det give neurologiske symptomer, siger hun og bemærker:

- Men det kræver ret store doser, og det er ikke så let at optage via tarmen.

Charlotte Reinhard Bjørnvad har ikke set mange tilfælde af forgiftning, problemet med kastanjerne har i højere grad været, at en hund har slugt en hel kastanje, som så har sat sig fast i tarmen.

Det er bestemt heller ikke ufarligt. Det er en akut diagnose, der skal behandles hurtigst muligt, fortæller professoren.

- For kastanjen er så stor, at hvis den sætter sig fast, begynder den at lukke af for blodtilførslen til tarmvævet. Så tarmvævets celler vil dø i det område på grund af manglende ilt og manglende blodtilførsel.

- Så den skal fjernes hurtigst muligt. Der er det nødvendigt med en akut operation, fortæller Charlotte Reinhard Bjørnvad.

Hvis man har set, at hunden har slugt en hel kastanje, kan dyrlægen ofte mærke sig frem til, om kastanjen har sat sig fast i tarmen.

- Den er jo relativt stor og fylder ud i tarmen. Så nogle gange kan man mærke det som dyrlæge. Men det kræver, at man har mærket en del hunde igennem, for at man ved, hvad der er normalt og unormalt, siger hun.

Andre gange er man nødt til at tage et røntgenbillede, og så vil man kunne se der, at der er noget, der lukker af, tilføjer hun.

Hvis hunden er blevet forgiftet af hestekastanjer, vil det vise sig ved diarré, opkastning og ondt i maven. Men hunden vil ofte komme sig igen med behandling.

- Hvis hunden kommer ind inden for en time, så vil vi som udgangspunkt prøve at få den til at kaste op, hvis den ikke allerede har gjort det flere gange - og det har de ofte. Man kan inducere opkastningerne med medicin, fortæller hun.

Er der gået mere end en time, vil man formode, at meget af det giftige stof allerede er passeret ud i tarmen, og så kan det ikke bare kastes op igen.

- Der giver vi i stedet aktivt kul, fordi det kan absorbere toksiske substanser og binde det, så det kommer ud igen med afføringen, siger Charlotte Reinhard Bjørnvad.

Derudover gives der støttende behandling i form af væske og skånekost, siger hun.

Rådet fra professoren lyder, at man afholder sig fra at henlede hundens opmærksomhed på kastanjer. Man skal eksempelvis ikke lege med kastanjerne eller kaste dem til hunden som en bold.

- Men nogle hunde har tendens til at spise alt, hvad de finder. Og det er som regel de unge hunde og hvalpe, der kan finde på det i leg.

