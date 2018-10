Forskere: Danskere bør skære 93 pct. af det mest klimasyndige kød

Ifølge rapporten skal danskerne i 2050 spise 93 pct. mindre okse-, svine- eller lammekød og 45 pct. mindre kylling for at leve klimavenligt. Sådan lyder studiets vurdering, fortæller Marco Springmann, der har stået i spidsen for forskergruppen, til TV 2.

Han er dog klar over, at ikke alle vil kaste sig hovedkulds ud i at fjerne bøffer og frikadeller helt fra menuen og følge hans eksempel helt uden kød.



»Vi tænkte ikke, at det ville være realistisk at gøre alle til veganere. I stedet skal vi fremover til at spise mere, som de gør ved Middelhavet, hvor man typisk har mindre kød på tallerkenen,« siger han til TV 2.







Det betyder, at flere skal leve som såkaldte flexitarer og dermed helt undvære kød nogle dage i ugen og skære markant ned på det generelle forbrug.





Ifølge rapporten betyder det, at man maksimalt skal spise 100 gram okse-, svine- eller lammekød om ugen. Hvis det er fjerkræ, der serveres på tallerkenen, er 200 gram godkendt.





Det er ikke kun på kødfronten, at vanerne skal lægges om. Danskerne skal spise 25 pct. mere hvede, ris og gryn, mens de skal skære 71,5 pct. ned på æg og 60 pct. ned på mælk. Det viser de landespecifikke udregninger på Danmark fra Marco Springmann og forskergruppen på Oxford University.

Klimatænketanken Concito støtter op om, at danskerne skal ind i fødevarekampen. Ifølge tænketanken er danskerne blandt de største klimasyndere, når det kommer til den årlige CO2-udledning per person.





Når det gælder madvaner kan valget i supermarkedet gøre en stor forskel for at ændre det, viser tænketankens beregninger også. Klimabelastningen fra gennemsnitsdanskerens kost er større end den samlede belastning fra personens forbrug af el, varme, benzin og diesel, viser en rapport fra Concito fra 2016.





Ud af de 17 ton CO2-ækvivalenter, som gennemsnitsdanskeren udleder om året, stammer godt 3 ton fra fødevareforbruget. 75 pct. af forbruget stammer fra kød og mejerivarer.





Concito har i den forbindelse udregnet, hvilke fødevarer som belaster mest. Her er det netop kødet, som er den største synder - med oksekødet som den største fjende for klimaet.