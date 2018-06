Det koster kroner at lade pæren sidde hele sin levetid

Har man elpærer liggende i skuffen eller siddende i lamperne, virker det logisk, at de skal bruges op, før man køber nye.

Men den logik kan faktisk ende med at koste mange unødvendige kroner. Ved at skille sig af med en enkelt gammel glødepære og skifte den ud med en LED-pære, kan man spare 125 kroner om året ifølge SEAS-NVE.

Fakta Fakta: Det skal du kigge efter, når du køber nye pærer Gå efter en LED-pære med energimærke A+.

Lumen betegner lysstyrken. Jo flere lumen, jo kraftigere lys. Hvor man tidligere brugte watt, bruger man i dag primært lumen til at angive den samlede mængde lys, elpæren udsender.

Ra-værdi indikerer pærens evne til at gengive farver naturtro. Dagslys har en Ra-værdi på 100 - det samme har en glødepære. En LED-pære med høj Ra-værdi ligger på omkring 95-97.

Kelvin er en målestok for, hvor varmt lyset er. For et neutralt hvidt lys kan man vælge 3300-5000 kelvin. Ønsker man et varmere lys som en halogenpæres, skal man vælge en farvetemperatur på 2700-3300. Kilde: sparenergi.dk, Christian Holt Jørgensen.

- Nogle synes måske per instinkt, at det er forkert at købe en LED-pære, hvis man allerede har en glødepære i lampen eller i skabet. Men hvis man ser på regnestykket, så er prisen for en ny LED-pære markant lavere end prisen for at have sin allerede indkøbte glødepære tændt, fortæller Christian Holt Jørgensen, energirådgiver hos SEAS-NVE.

Selv om det blev besluttet i EU i 2008 at udfase glødepæren, findes de stadig hjemme hos cirka hver tredje dansker. Det viser tal fra en undersøgelse foretaget af Radius på vegne af SEAS-NVE indsamlet via Userneeds' Danmarkspanel.

- Mange danskere går hvert år glip af store besparelser, fordi de insisterer på at beholde glødepærerne, siger Christian Holt Jørgensen.

En typisk LED-pære kan lyse i 10.000 timer. Har man lyset tændt 3,5 timer om dagen, svarer det til otte års forbrug. En glødepære kan give lys i op til 1000 timer ifølge SEAS-NVE.

- Skifter man glødepærerne ud med LED, kan man reducere sit energiforbrug på lys med hele 80 procent, og samtidig går der ti gange så lang tid mellem, at man skal skifte pæren, siger han.

En glødepære på 40 watt svarer til en LED-pære på 4,5 watt. Forbruget for de 10.000 timer, en LED-pære kan lyse, vil være 103 kroner. Forbruget for 10.000 timers lys fra glødepærer på 40 watt er 916 kroner.

Det er altså 813 kroner dyrere i forbrug at have en glødepære siddende i stedet for en LED-pære.

Har man allerede LED-pærer i lamperne, som man overvejer at skifte ud med nogle nyere af slagsen, er der dog ikke samme store ændring på lysudbyttet, fortæller energirådgiver Christian Holt Jørgensen.

- Men til gengæld har der været en meget stor udvikling på lyskvaliteten, Ra-værdierne (farvegengivelsen) er steget meget og er oppe på 97 på de bedste LED-lyskilder. Samt kelvin (farven) på lyset fås i mange variationer, siger han.

LED-pærer er ikke ligefrem kendt for deres hyggelige belysning, og det kan måske være grunden til, at nogle holder fast i at sidde i den varme glødepæres skær.

Det lidt triste ry kommer sig af, at LED-pærerne generelt har haft en lavere Ra-værdi, som angiver, hvor naturtro farver bliver gengivet. Jo højere Ra-værdi, jo mere naturtro gengives farverne.

- Men i dag er mange LED-pæres Ra-værdi næsten kommet op på siden af glødepærernes, og derfor giver de samme varme lys som glødepæren. Hvis man går efter en LED-pære med en høj Ra-værdi, skal man kigge efter en værdi på mellem 95-97, råder Christian Holt Jørgensen.

