Det er altid særligt interessant at se forestillinger med studerende fra Den Danske Scenekunstskole. Både de skabende og de udøvende kunstnere. I ”Panic!” på Aarhus Teater får de seks studerende fra afgangsholdet ved linjen for skuespil lov at vise deres alsidighed som skuespillere, og alsidighed er der behov for i Madame