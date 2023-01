Freja og Thomas kan ikke få børn. År efter år er de i fertilitetsbehandling. Den ene fødselsdag overtager den næste, og imens bliver parrets kærlighedsprojekt mere og mere desperat.

»Skub numsen lidt længere frem,« siger fertilitetslægen klinisk, mens Freja ligger på briksen.

Parret laver øvelser sammen. Hun stikker sig selv i maveskindet med hormonbehandlinger. Han forsøger at holde fast i det normale og ikke føle sig alt for overflødig. Vennerne kommer til surprise-fødselsdagsfest og giver hende en T-shirt med teksten »Everything is possible«. Og da en veninde til festen annoncerer, at hun bare lige vupti er blevet gravid, siger Freja: