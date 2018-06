»Ååhuuhåhhuhhåhh.«

Nogenlunde sådan kommer Kim Ace Nielsen til at brøle fra scenen, når han den 5. oktober står på scenen på Fredericia Teater til Danmarkspremieren på "Disneys Musical Tarzan". Her spiller han nemlig hovedrollen som det gorillaopfostrede menneske Tarzan.

Ved sin side i rollen som Tarzans fine britiske hustru Jane, får Kim Ace Nielsen selskab af Bjørg Gamst, hvis far, den forvirrede professor Porter, spilles af Anders Bircow.

Det oplyser Fredericia Teater i en pressemeddelelse.

Tarzan bliver den fjerde Disney-musical, som Fredericia Teater sætter op. Kim Ace Nielsen har tidligere spillet med i teatrets opsætning af Aladdin, hvor han spillede Aladdins far, røverkongen Kazim.

Teaterchef Søren Møller ser frem til en fantastisk opsætning.

»Folk kan forvente sig et brag af en forestilling. Det er både den vildeste scenografi og det vildeste cast. Som altid caster vi mere med fokus på, hvad folk kan, end hvad de hedder, og dette cast er intet mindre end sublimt. Vi kommer til at se og opleve ting på Fredericia Teater, som vi aldrig har set der før. Det glæder jeg mig helt vildt til,« udtaler han i pressemeddelelsen.

Disneyfilmen om Tarzan havde premiere i Danmark i 1999, og den var en stor succes. Filmen solgte flere end 672.000 biografbilletter, hvilket ifølge pressemeddelelsen gør den til den næstbedstsælgende Disney animationsfilm i Danmark siden 1999, kun overgået af Løvernes Konge.

Animationsfilmen er en fortolkning af Edgar Rice Burroughs klassiker om menneskebarnet Tarzan, der vokser op blandt gorillaerne i den vestafrikanske regnskov.

Musikken i musicalen vil lige som i filmen være Phil Collins prisbelønnede soundtrack, bl.a. det Oscar- og Golden Globe-vindende hit "You'll Be in My Heart".