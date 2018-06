Michael Jackson bliver til ny musical på Broadway

Kongen af pop, som fans måtte tage tårevædet afsked med for snart 10 år siden, kommer til at leve videre på Broadway, New York.

Tirsdag er det blevet afsløret, at The Michael Jackson Estate og Columbia Live Stage netop nu arbejder på en musical om Michael Jacksons liv og musik. Stykket skal efter planen skal være klar til de skrå brædder i 2020.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Historien til musicalen, der endnu ikke har en officiel titel, bliver skrevet af den prisvindende Lynn Nottage, som vil hente inspiration i popkongens musikalske cv.

Nottage har vundet en Pulitzer-pris to gange - hhv. for stykket "Ruined", der handlede om kvinder i det krigsramte Congo, og for dramaet "Sweat" om borgerne i en af de fattigste amerikanske delstater, Reading, Pennsylvanien.

Koreografien og instruktionen står den anerkendte koreograf Christopher Wheeldon for. Han er bedst kendt for at have bragt filmmusicalen "En amerikaner i Paris" fra 1951 til Broadway. Showet har vundet adskillige Tony Awards og indbragte Wheeldon selv en pris for bedste koreografi.

Der er ikke blevet offentligjort navne på de medvirkende i den kommende Michael Jackson-musical.

Som soloartist og sammen med brødrene i "The Jackson 5" solgte Michael Jackson millioner af albums, inden sin død i 2009. Han blev 50 år.

Hans imidlertid udødelige bagkatalog rummer talrige hits. Hans musik er blevet spillet verden over, siden "Thriller" blev udgivet i 1983 med hits som "Beat it" og "Billie Jean".