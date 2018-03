Det endte som en af de største politiske medieskandaler i slutningen af det forgangne årtusinde, da det blev afsløret, at den demokratiske præsident Bill Clinton havde haft en affære med Monica Lewinsky, som var praktikant i Det Hvide Hus i midten af 1990'erne.

Nu danner sagen baggrund for et teaterstykke i Bunker Theatre i London.

Det skriver The Guardian.

Stykket, der har navnet "Devil With The Blue Dress," har premiere den 29. marts, og handler om hele sagen omkring affæren.

Navnet er heller ikke tilfældigt, da stykket er opkaldt efter Monica Lewinskys kjole, hvor man fandt DNA-beviser, som gik imod Bill Clintons berømte udtalelse »I did not have sexual relations with that woman.«

Stykkets skaber, Kevin Armento, mener, at det er på tide, at vi sætter sagen i kontekst igen.

»Det er vigtigt for mig, at stykket sætter vores forhold til Monica Lewinsky som en offentlig person i kontekst igen. Det er på tide, at vi husker, at hun var 22, da det skete. Da hendes chef misbrugte sin magt. Vi har de seneste måneder lært, at hun bestemt ikke er ene om at have den oplevelse,« siger han til The Guardian.

Stykket præsenterer sagen fra fem forskellige kvinders synspunkter. Det drejer sig om Monica Lewinsky, Linda Tripp, Hillary Clinton, Chelsea Clinton og Betty Currie.

De fem kvinder var alle meget tæt på sagen om Bill Clintons magtmisbrug. Hillary og Chelsea Clinton som henholdsvis kone og datter, mens Betty Currie angiveligt arrangerede udveksling af gaver mellem Monica Lewinsky og Bill Clinton.

Linda Tripp er den helt store nøgleperson i sagen, da det var hende, som bragte sagen frem i offentlighedens lys. Det skete, da hun blev ven med Monica Lewinsky, da denne var blevet forflyttet til forsvarsministeriet. Her optog Linda Tripp samtaler med den tidligere praktikant, hvor Lewinsky fortalte om forholdet til den daværende præsident.

Her kan du se skuespillerne i stykket præsentere sagen.