The Minds of 99 melder udsolgt til dobbeltkoncert

The Minds of 99 kommer til at skrive dansk koncerthistorie.

Bandet spiller nemlig to koncerter i Parken i København næste sommer som den første danske artist nogensinde.

Koncerterne finder sted den 21. og 22. juni 2024.

- For os i bandet handler det ikke så meget om at slå rekorder og salgstal. Det handler om at lave to så fede koncerter, som vi kan, siger forsanger Niels Brandt i pressemeddelelsen.

Da The Minds of 99 spillede i Parken i 2021 som den dengang blot anden danske artist, dryssede anmelderne stjerner over koncerten.